В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль

Пять влиятельных представителей Хеврона - крупнейшего города на Западном берегу реки Иордан - выступили на прошлой неделе с инициативой выхода из-под юрисдикции Палестинской администрации и создания автономного образования «Эмират Хеврон», официально признающего Государство Израиль. Группу возглавил шейх Вади аль-Джабари, известный как Абу Санад, являющийся лидером самого авторитетного племени Хеврона. Он подписал письмо, в котором содержится обязательство о полном признании Израиля как национального государства еврейского народа. Согласно плану шейха Вади аль-Джабари, Хеврон должен отказаться от участия в проектах Палестинской администрации, объявить о своей самостоятельности и стать новым политическим субъектом, готовым присоединиться к Авраамовым соглашениям.

Письмо шейха было адресовано министру экономики Израиля и бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату, с которым, как сообщается, Джабари и его сторонники неоднократно встречались в частной обстановке. Лидеры группы попросили Барката передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху этот документ, в котором, в частности, сказано: «Эмират Хеврон признает Государство Израиль как национальное государство еврейского народа, а Израиль признает Эмират Хеврон как представительный орган арабских жителей». В письме шейхи также отвергают соглашения Осло, подписанные в 1990-х годах ХХ века и ставшие основой для создания Палестинской администрации. По их словам, включение Хеврона в формат Авраамовых соглашений является естественным и прагматичным шагом, отвечающим современным политическим реалиям. В комментарии западным СМИ Нир Баркат подтвердил факт личных контактов с шейхом Джабари и другими представителями племенной знати, отметив, что прежний мирный процесс зашел в тупик, а нынешний этап требует нового подхода.

«В Израиле никто не верит Палестинской администрации, и вы вряд ли найдете много палестинцев, которые ей доверяют, - подчеркнул министр. - Шейх Джабари хочет мира с Израилем и намерен присоединиться к Авраамовым соглашениям. Кто в Израиле скажет на это «нет»?» По сведениям источников, близких к правительству Израиля, план вызвал интерес у Биньямина Нетаньяху, однако премьер предпочел сохранять осторожность и занял выжидательную позицию, наблюдая за реакцией общества. Сам 48-летний шейх аль-Джабари известен как харизматичный и амбициозный лидер, который любит подчеркивать приверженность традициям и уважение к памяти предков, но в то же время заявляет, что действует исключительно из расчета на будущее. «Палестинского государства не будет даже через тысячу лет, - заявил аль-Джабари в одном из интервью. - Израиль этого не позволит. Одна только идея о создании палестинского государства ведет всех нас к катастрофе».