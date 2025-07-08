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В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль

новый поворот
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:34 2401

Пять влиятельных представителей Хеврона - крупнейшего города на Западном берегу реки Иордан - выступили на прошлой неделе с инициативой выхода из-под юрисдикции Палестинской администрации и создания автономного образования «Эмират Хеврон», официально признающего Государство Израиль.

Группу возглавил шейх Вади аль-Джабари, известный как Абу Санад, являющийся лидером самого авторитетного племени Хеврона. Он подписал письмо, в котором содержится обязательство о полном признании Израиля как национального государства еврейского народа.

Согласно плану шейха Вади аль-Джабари, Хеврон должен отказаться от участия в проектах Палестинской администрации, объявить о своей самостоятельности и стать новым политическим субъектом, готовым присоединиться к Авраамовым соглашениям.

Шейх Вади аль-Джабари, известный как Абу Санад, являющийся лидером самого авторитетного племени Хеврона

Письмо шейха было адресовано министру экономики Израиля и бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату, с которым, как сообщается, Джабари и его сторонники неоднократно встречались в частной обстановке. Лидеры группы попросили Барката передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху этот документ, в котором, в частности, сказано:

«Эмират Хеврон признает Государство Израиль как национальное государство еврейского народа, а Израиль признает Эмират Хеврон как представительный орган арабских жителей».

В письме шейхи также отвергают соглашения Осло, подписанные в 1990-х годах ХХ века и ставшие основой для создания Палестинской администрации. По их словам, включение Хеврона в формат Авраамовых соглашений является естественным и прагматичным шагом, отвечающим современным политическим реалиям.

В комментарии западным СМИ Нир Баркат подтвердил факт личных контактов с шейхом Джабари и другими представителями племенной знати, отметив, что прежний мирный процесс зашел в тупик, а нынешний этап требует нового подхода.

Группировка отвергает соглашения в Осло

«В Израиле никто не верит Палестинской администрации, и вы вряд ли найдете много палестинцев, которые ей доверяют, - подчеркнул министр. - Шейх Джабари хочет мира с Израилем и намерен присоединиться к Авраамовым соглашениям. Кто в Израиле скажет на это «нет»?»

По сведениям источников, близких к правительству Израиля, план вызвал интерес у Биньямина Нетаньяху, однако премьер предпочел сохранять осторожность и занял выжидательную позицию, наблюдая за реакцией общества.

Сам 48-летний шейх аль-Джабари известен как харизматичный и амбициозный лидер, который любит подчеркивать приверженность традициям и уважение к памяти предков, но в то же время заявляет, что действует исключительно из расчета на будущее.

«Палестинского государства не будет даже через тысячу лет, - заявил аль-Джабари в одном из интервью. - Израиль этого не позволит. Одна только идея о создании палестинского государства ведет всех нас к катастрофе».

Нетаньяху раздумывает

В этом же интервью шейх сказал, что считает Палестинскую администрацию коррумпированной структурой, лишенной легитимности и доверия населения.

Его инициатива отличается от традиционной палестинской политики тем, что прямо признаёт Израиль как еврейское государство — шаг, на который Палестинская администрация и большинство политических сил в автономии так и не решились за десятилетия израильско-палестинского конфликта. Аль-Джабари контролирует крупнейший клан в Хевроне, городе с 700-тысячным населением.

Но уже в первые дни после обнародования инициативы стало ясно, что у идеи «Эмирата Хеврон» нет единодушной поддержки даже внутри самого города. Многие жители Хеврона, включая часть членов клана аль-Джабари, выступили с критикой этого предложения. Критика прозвучала и от представителей самого клана аль-Джабари. В заявлении, направленном в редакцию левоцентристской израильской газеты Haaretz, несколько его членов заявили, что инициатива по созданию «Эмирата Хеврон» не отражает позицию семьи и противоречит многолетней борьбе за независимость Палестины. По их словам, действия шейха мотивированы не заботой о будущем народа, а личными интересами и бизнес-связями с израильскими структурами.

Таким образом, хотя инициатива по созданию «Эмирата Хеврон» формально заявлена от имени племенной элиты, внутри самого палестинского общества она вызывает как минимум непонимание, а зачастую — открытое отторжение. И пока шейх аль-Джабари выстраивает новую архитектуру регионального мирного процесса, значительная часть хевронцев видит в этом проекте не столько шаг к устойчивому миру, сколько политический маневр, отдаляющий палестинский народ от его национальных устремлений.

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