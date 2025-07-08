Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев

Власти Исламской Республики Иран начали беспрецедентную по масштабам кампанию по депортации афганских мигрантов и беженцев, что уже оказывает серьёзное влияние на гуманитарную ситуацию в регионе и может привести к дестабилизации как внутри Афганистана, так и в соседних странах. По данным агентства Reuters, телеканала Al Jazeera и других международных источников, только в июне-начале июля 2025 года Иран выдворил более 500 тысяч афганских граждан, включая пожилых людей, женщин и детей. По некоторым оценкам, Тегеран намерен депортировать до 4 миллионов афганцев, проживающих на территории страны как легально, так и незаконно. По информации Ричарда Беннетта, специального докладчика ООН по правам человека в Афганистане, после 12-дневной войны с Израилем власти Ирана задержали по подозрению в шпионаже до 5 тысяч афганцев и представителей других этнических и религиозных групп. По его словам, государственные СМИ Ирана все чаще дискриминируют и стигматизируют афганцев, а обращение с ними при задержаниях и в процессе депортации Беннет характеризует как «жестокое». Причем даже в тех случаях, когда задержанные имеют легальные основания для проживания на территории Ирана.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает, что Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. В 2025 году более 1,4 миллиона человек были вынуждены вернуться в страну преимущественно из Ирана и Пакистана. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что только с января из Ирана на родину вернулись около 800 тысяч афганцев. В особо уязвимом положении оказались женщины. Тысячи одиноких афганок, подвергшихся депортации, оказываются без поддержки и под жесткими ограничениями, действующими в условиях режима «Талибана». Женщинам запрещено работать, свободно передвигаться без сопровождения мужчины, а их присутствие в общественной жизни строго ограничено. Многие из них сообщили международным организациям о насилии, давлении со стороны талибов и утрате всех сбережений, когда они были вынуждены спешно покинуть Иран. Представители движения «Талибан» заявляют, что массовая депортация афганцев совпала с резким сокращением международной помощи, оказываемой Кабулу. При этом ООН предупредила, что принудительное возвращение афганцев может дестабилизировать не только Афганистан, страдающий от нищеты, безработицы и последствий изменения климата, но и привести к новым потокам миграции в сторону Европы. На фоне международной обеспокоенности иранские власти продолжают проводить массовые аресты «нелегальных мигрантов». Заместитель министра внутренних дел Ирана Али Акбар Пурджамшидиан в эфире государственного телевидения заявил, что афганцы, незаконно находящиеся на территории Ирана, хотя и являются «уважаемыми соседями и братьями по вере» тем не менее «представляют проблему, которую страна не может больше игнорировать». По словам Пурджамшидиана, депортация будет проходить «поэтапно, с учетом возможностей».

Следует напомнить, что многие афганцы мигрировали в Иран в поисках работы и экономической стабильности. По оценкам экспертов, они составляли значительную часть рабочей силы, регулярно отправляя средства своим семьям в Афганистане. Однако ситуация усугубляется отсутствием точных данных. Как заявил в интервью haqqin.az бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, иранским властям до сих пор неизвестно точное количество находящихся в стране афганцев. По различным оценкам, их численность колеблется от 8 до 15 миллионов (!!) человек. При этом никто не знает, сколько из них находятся в исламской республике нелегально. Сулеймани отметил, что часть афганцев легализовалась, получив гражданство ИРИ или вид на жительство, но миллионы остаются в так называемой «серой зоне». В Иране многократно поднимались вопросы о росте преступности, якобы связанной с афганскими мигрантами. Сулеймани заявил, что за десятилетия, прошедшие с момента бегства афганцев от советской оккупации, в стране отмечается устойчивый рост числа тяжких преступлений, совершаемых выходцами из Афганистана. По его словам, особенно резкий рост миграции пришёлся на период президентства Ибрагима Раиси. Новый президент ИРИ Масуд Пезешкиан пришел к власти с обещаниями ужесточить миграционную политику и начать депортацию нелегалов. С начала 2025 года власти Ирана начали более активно выявлять и выдворять незаконно находящихся в стране афганцев. При этом под депортацию подпадают только те, кто не имеет легального статуса — правительство неизменно подчеркивает, что многие афганцы являются добропорядочными и законопослушными жителями Ирана.