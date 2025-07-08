Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев

Власти Исламской Республики Иран начали беспрецедентную по масштабам кампанию по депортации афганских мигрантов и беженцев, что уже оказывает серьёзное влияние на гуманитарную ситуацию в регионе и может привести к дестабилизации как внутри Афганистана, так и в соседних странах.
По данным агентства Reuters, телеканала Al Jazeera и других международных источников, только в июне-начале июля 2025 года Иран выдворил более 500 тысяч афганских граждан, включая пожилых людей, женщин и детей. По некоторым оценкам, Тегеран намерен депортировать до 4 миллионов афганцев, проживающих на территории страны как легально, так и незаконно.
По информации Ричарда Беннетта, специального докладчика ООН по правам человека в Афганистане, после 12-дневной войны с Израилем власти Ирана задержали по подозрению в шпионаже до 5 тысяч афганцев и представителей других этнических и религиозных групп. По его словам, государственные СМИ Ирана все чаще дискриминируют и стигматизируют афганцев, а обращение с ними при задержаниях и в процессе депортации Беннет характеризует как «жестокое». Причем даже в тех случаях, когда задержанные имеют легальные основания для проживания на территории Ирана.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает, что Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. В 2025 году более 1,4 миллиона человек были вынуждены вернуться в страну преимущественно из Ирана и Пакистана. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что только с января из Ирана на родину вернулись около 800 тысяч афганцев.
В особо уязвимом положении оказались женщины. Тысячи одиноких афганок, подвергшихся депортации, оказываются без поддержки и под жесткими ограничениями, действующими в условиях режима «Талибана». Женщинам запрещено работать, свободно передвигаться без сопровождения мужчины, а их присутствие в общественной жизни строго ограничено. Многие из них сообщили международным организациям о насилии, давлении со стороны талибов и утрате всех сбережений, когда они были вынуждены спешно покинуть Иран.
Представители движения «Талибан» заявляют, что массовая депортация афганцев совпала с резким сокращением международной помощи, оказываемой Кабулу. При этом ООН предупредила, что принудительное возвращение афганцев может дестабилизировать не только Афганистан, страдающий от нищеты, безработицы и последствий изменения климата, но и привести к новым потокам миграции в сторону Европы.
На фоне международной обеспокоенности иранские власти продолжают проводить массовые аресты «нелегальных мигрантов». Заместитель министра внутренних дел Ирана Али Акбар Пурджамшидиан в эфире государственного телевидения заявил, что афганцы, незаконно находящиеся на территории Ирана, хотя и являются «уважаемыми соседями и братьями по вере» тем не менее «представляют проблему, которую страна не может больше игнорировать». По словам Пурджамшидиана, депортация будет проходить «поэтапно, с учетом возможностей».
Следует напомнить, что многие афганцы мигрировали в Иран в поисках работы и экономической стабильности. По оценкам экспертов, они составляли значительную часть рабочей силы, регулярно отправляя средства своим семьям в Афганистане. Однако ситуация усугубляется отсутствием точных данных.
Как заявил в интервью haqqin.az бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, иранским властям до сих пор неизвестно точное количество находящихся в стране афганцев. По различным оценкам, их численность колеблется от 8 до 15 миллионов (!!) человек. При этом никто не знает, сколько из них находятся в исламской республике нелегально.
Сулеймани отметил, что часть афганцев легализовалась, получив гражданство ИРИ или вид на жительство, но миллионы остаются в так называемой «серой зоне». В Иране многократно поднимались вопросы о росте преступности, якобы связанной с афганскими мигрантами. Сулеймани заявил, что за десятилетия, прошедшие с момента бегства афганцев от советской оккупации, в стране отмечается устойчивый рост числа тяжких преступлений, совершаемых выходцами из Афганистана. По его словам, особенно резкий рост миграции пришёлся на период президентства Ибрагима Раиси.
Новый президент ИРИ Масуд Пезешкиан пришел к власти с обещаниями ужесточить миграционную политику и начать депортацию нелегалов. С начала 2025 года власти Ирана начали более активно выявлять и выдворять незаконно находящихся в стране афганцев. При этом под депортацию подпадают только те, кто не имеет легального статуса — правительство неизменно подчеркивает, что многие афганцы являются добропорядочными и законопослушными жителями Ирана.
Ужесточение миграционной политики совпало с внутренней напряжённостью после военного конфликта с Израилем. Как отметил Сулеймани, до 70 процентов арестованных по подозрению в шпионаже являются лица афганского происхождения. В этой связи власти ИРИ ввели ряд ограничений: например, афганцам запрещено проживание в десяти провинциях страны, включая четыре азербайджанские. Основные общины мигрантов концентрируются в Мешхеде, Тегеране, Исфахане, Йезде и Кермане. Власти отмечают, что после объявления о возможной депортации был зарегистрирован резкий всплеск преступности.
По словам Сулеймани, на протяжении десятилетий Иран предоставлял убежище беженцам из Афганистана, обеспечивал их базовой поддержкой, допускал их детей к образованию и предоставлял их родителям гуманитарную помощь. Тем не менее, по его мнению, пришло время решительных мер в отношении нелегальных мигрантов, которых в стране стало слишком много.
Он отметил, что в целом правительство «Талибана» приняло решение Ирана без серьезных протестов. Лишь отдельные радикальные фигуры, в частности, один из мулл, открыто угрожали Тегерану, заявляя о «наказании» за депортации. Однако в Иране эти угрозы проигнорировали.
«Кабулу придётся считаться с тем, что в Иране по-прежнему проживают миллионы афганцев. И в случае провокаций Тегеран готов ответить», - подчеркнул дипломат.
Сулеймани также напомнил, что до Ирана аналогичную политику выдворения афганцев реализовал Пакистан, и талибы приняли это решение как суверенное право Исламабада. И добавил, что на афганской стороне границы созданы временные лагеря для депортированных. Несмотря на то что правительство «Талибана» официально признано только Россией, международные организации выразили готовность предоставить репатриантам гуманитарную помощь.
По мнению бывшего иранского дипломата, процесс депортации будет продолжен и в ближайшие месяцы охватит сотни тысяч, а возможно, миллионы человек. Пока же Иран, столкнувшийся с собственными социально-экономическими трудностями, демонстрирует твердую решимость навести порядок в вопросе, который десятилетиями оставался нерешенным.