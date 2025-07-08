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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Путин назначил нового главу Минтранса

18:14 711

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса.

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», - говорится в документе.

Утром 7 июля Кремль объявил о том, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта России.

О самоубийстве Старовойта стало известно около 16:00 понедельника. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы, близкие к силовикам. Позже информацию официально подтвердил Следственный комитет РФ.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018 года он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов. В апреле 2025-го Смирнова задержали по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной. По данным источника РБК, в отношении Старовойта велась проверка о возможной причастности к этим хищениям.

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