Путин назначил нового главу Минтранса

Утром 7 июля Кремль объявил о том, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта России.

О самоубийстве Старовойта стало известно около 16:00 понедельника. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы, близкие к силовикам. Позже информацию официально подтвердил Следственный комитет РФ.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018 года он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов. В апреле 2025-го Смирнова задержали по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной. По данным источника РБК, в отношении Старовойта велась проверка о возможной причастности к этим хищениям.