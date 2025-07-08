USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа

18:30 632

38-летний директор Белого дома по персоналу Серхио Гор родился в Узбекистане, в Советском Союзе, выяснили Times of Malta и OCCRP.

Гор не раскрывал свое происхождение. В статье The Washington Post, посвященной чиновнику, упоминалось, что он — иммигрант с Мальты. Мальтийское происхождение сотрудника администрации Дональда Трампа также упоминалось в июньской публикации таблоида The New York Post. В ней, помимо прочего, говорилось о том, что Гор не предоставил документы о своей биографии, необходимые для получения допуска к секретной информации. Сам чиновник отказался раскрыть газете страну своего рождения, сказав лишь, что это не Россия. Знакомые Гора говорили изданию The Dispatch, что он уроженец СССР. Однако других доказательств этому ранее не было.

Как выяснили Times of Malta и OCCRP, директор Белого дома по персоналу родился под именем Серхио Гороховский (Sergio Gorokhovsky) 30 ноября 1986 года в Ташкенте. Информация об этом содержится в документах о недвижимости Гора на Мальте, которую получили журналисты. Адвокат чиновника Роберт Гарсон подтвердил, что его клиент родился в Ташкенте.

По данным расследователей, в детстве Гор жил на Мальте как минимум пять лет. В частности, с 1996-го по 1999-й он учился в католической школе для мальчиков в городе Витториоза. Позже (когда именно, не уточняется) семья Гора эмигрировала в США, где тот получил гражданство.

По данным журналистов, Гор еще до работы в администрации Трампа дважды посещал Россию. В 2017 году он летал в Москву из Вашингтона, провел в российской столице один день, а уже на следующий улетел в Рим. В 2018-м Гор, на тот момент работавший с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, посетил Москву в рамках мероприятия, которое финансировал Институт Катона — американский либертарианский аналитический центр. Визит назвали «поездкой по установлению фактов для исследования, обсуждения и изучения вопросов, связанных с Россией и США».

Адвокат Гора объяснил его поездки в Москву тем, что чиновник — «заядлый путешественник». Визит Гора в российскую столицу в 2017 году он назвал «стыковочным рейсом».

Издание Axios называло Серхио Гора одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме. Гор вместе с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим основал издательство Winning Team Publishing, которое печатает книги Трампа-старшего и его соратников. В 2020 году Гор отвечал за сбор средств во время предвыборной кампании Трампа, а в 2024-м основал комитет политических действий, который потратил почти 72 миллиона долларов на кампанию нынешнего президента США. Получив пост в Белом доме, Гор ввел проверку сотрудников администрации Трампа на лояльность.

Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 2062
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 224
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 633
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 2408
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 6703
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 6260
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 782
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 2122
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 5576
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 2248
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы ФОТО
16:01 1968

ЭТО ВАЖНО

Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 2062
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 224
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 633
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 2408
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 6703
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 6260
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 782
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 2122
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 5576
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 2248
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы ФОТО
16:01 1968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться