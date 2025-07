38-летний директор Белого дома по персоналу Серхио Гор родился в Узбекистане, в Советском Союзе, выяснили Times of Malta и OCCRP.

Гор не раскрывал свое происхождение. В статье The Washington Post, посвященной чиновнику, упоминалось, что он — иммигрант с Мальты. Мальтийское происхождение сотрудника администрации Дональда Трампа также упоминалось в июньской публикации таблоида The New York Post. В ней, помимо прочего, говорилось о том, что Гор не предоставил документы о своей биографии, необходимые для получения допуска к секретной информации. Сам чиновник отказался раскрыть газете страну своего рождения, сказав лишь, что это не Россия. Знакомые Гора говорили изданию The Dispatch, что он уроженец СССР. Однако других доказательств этому ранее не было.