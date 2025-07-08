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Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана

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18:34 224

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 8 июля встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, находящимся с официальным визитом в нашей стране. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече была подчеркнута положительная динамика развития братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на взаимном доверии и поддержке.

Была выражена удовлетворенность высоким уровнем политического диалога между двумя странами.

Отмечая важность межпарламентского сотрудничества, было заявлено, что взаимовыгодные связи, установленные между законодательными органами Азербайджана и Пакистана, вносят положительный вклад во всестороннее развитие межгосударственных отношений.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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