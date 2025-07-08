Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов

Министерство юстиции США 30 июня объявило результаты Национальной операции по борьбе с мошенничеством в здравоохранении за 2025 год. В результате были предъявлены уголовные обвинения 324 лицам, в том числе 96 врачам, практикующим медсестрам, фармацевтам и прочим лицензированным медицинским специалистам.
Операция охватила всю территорию Соединенных Штатов, а общий ущерб оценивается в 14,6 миллиарда долларов. Это крупнейшее в истории США уголовное дело, связанное с мошенничеством и коррупцией в сфере здравоохранения.
Как сообщило американское Министерство юстиции, в операции участвовали федеральные и местные правоохранительные органы по всей стране. В ходе операции агенты ФБР изъяли более 245 миллионов долларов наличными, а также предметы роскоши, автомобили, криптовалюту и другие активы.
В рамках общенационального подхода к борьбе с мошенничеством Центры Medicare и Medicaid также сообщили, что им удалось предотвратить выплаты на сумму более 4 миллиардов долларов по ложным и мошенническим заявлениям.
Среди арестованных в рамках этой операции есть граждане ряда бывших советских республик, включая Россию. Один из задержанных — гражданин Азербайджана Севиндик Гусейнов. Он был арестован агентами ФБР в Лос-Анджелесе при попытке бегства из США.
Согласно обвинению прокуратуры, Севиндик Гусейнов, учредив компанию по поставкам медицинского оборудования, организовал мошенническую схему с целью обмана системы медстрахования. Схема действовала с 15 января по крайней мере до 16 июня 2025 года на территории Северного округа штата Калифорния и в других местах.
Через свою компанию Vonyes Inc. он направлял в программу Medicare Advantage фиктивные документы на оплату поставок медицинского оборудования и принадлежностей на общую сумму 137 миллионов долларов.
На самом деле компания не закупала и не передавала это оборудование страховым компаниям. Следствие установило, что на основании данных документов компания Гусейнова получила выплату почти на 761 тысячу долларов, в то время как остальные запросы были отклонены из-за подозрений, вызванных многочисленными жалобами в рамках программы Medicare.
Средства, полученные мошенническим путем от Medicare, Севиндик Гусейнов перевел на счет другой своей компании, зарегистрированной в Гонконге.
По данным следствия, Севиндик Гусейнов проживает в городе Саннивэйл, штат Калифорния, где он и зарегистрировал компанию Vonyes Inc. по месту своего жительства. В компании С.Гусейнов словно «жнец и швец и на дуде игрец», занимал должности генерального директора, финансового директора, секретаря и директора. С момента регистрации у компании, кроме самого Гусейнова, не было ни одного сотрудника или ответственного лица.
Начиная с 15 января 2025 года Гусейнов от имени компании начал массово направлять в программу Medicare Advantage ложные запросы на предоставление медицинского оборудования и принадлежностей. Как установлено, до момента ареста он успел отправить более 7 200 таких заявок.
Согласно документам, поданным на оплату, компания Гусейнова якобы поставляла страхователям ортопедические бандажи, перевязочные материалы из дорогостоящих медицинских компонентов и другие принадлежности. Однако агенты ФБР установили, что страхователи никогда не слышали о компании под названием Vonyes, не получали от нее никаких медицинских товаров и, в целом, не нуждались в подобного рода продукции и поставках.
Хотя в ходе следствия установлено, что сумма, выплаченная Гусейнову, составила почти 761 тысячу долларов, не исключено, что в процессе дальнейшего расследования будут выявлены более крупные объемы незаконно полученных средств.
Согласно данным американских правоохранительных органов, с 2007 года в результате подобных схем было похищено около 27 миллиардов долларов. При этом существует обоснованное подозрение, что реальные масштабы хищений значительно превышают эту сумму.