Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов

Министерство юстиции США 30 июня объявило результаты Национальной операции по борьбе с мошенничеством в здравоохранении за 2025 год. В результате были предъявлены уголовные обвинения 324 лицам, в том числе 96 врачам, практикующим медсестрам, фармацевтам и прочим лицензированным медицинским специалистам. Операция охватила всю территорию Соединенных Штатов, а общий ущерб оценивается в 14,6 миллиарда долларов. Это крупнейшее в истории США уголовное дело, связанное с мошенничеством и коррупцией в сфере здравоохранения. Как сообщило американское Министерство юстиции, в операции участвовали федеральные и местные правоохранительные органы по всей стране. В ходе операции агенты ФБР изъяли более 245 миллионов долларов наличными, а также предметы роскоши, автомобили, криптовалюту и другие активы.

В рамках общенационального подхода к борьбе с мошенничеством Центры Medicare и Medicaid также сообщили, что им удалось предотвратить выплаты на сумму более 4 миллиардов долларов по ложным и мошенническим заявлениям. Среди арестованных в рамках этой операции есть граждане ряда бывших советских республик, включая Россию. Один из задержанных — гражданин Азербайджана Севиндик Гусейнов. Он был арестован агентами ФБР в Лос-Анджелесе при попытке бегства из США. Согласно обвинению прокуратуры, Севиндик Гусейнов, учредив компанию по поставкам медицинского оборудования, организовал мошенническую схему с целью обмана системы медстрахования. Схема действовала с 15 января по крайней мере до 16 июня 2025 года на территории Северного округа штата Калифорния и в других местах. Через свою компанию Vonyes Inc. он направлял в программу Medicare Advantage фиктивные документы на оплату поставок медицинского оборудования и принадлежностей на общую сумму 137 миллионов долларов. На самом деле компания не закупала и не передавала это оборудование страховым компаниям. Следствие установило, что на основании данных документов компания Гусейнова получила выплату почти на 761 тысячу долларов, в то время как остальные запросы были отклонены из-за подозрений, вызванных многочисленными жалобами в рамках программы Medicare. Средства, полученные мошенническим путем от Medicare, Севиндик Гусейнов перевел на счет другой своей компании, зарегистрированной в Гонконге.

По данным следствия, Севиндик Гусейнов проживает в городе Саннивэйл, штат Калифорния, где он и зарегистрировал компанию Vonyes Inc. по месту своего жительства. В компании С.Гусейнов словно «жнец и швец и на дуде игрец», занимал должности генерального директора, финансового директора, секретаря и директора. С момента регистрации у компании, кроме самого Гусейнова, не было ни одного сотрудника или ответственного лица. Начиная с 15 января 2025 года Гусейнов от имени компании начал массово направлять в программу Medicare Advantage ложные запросы на предоставление медицинского оборудования и принадлежностей. Как установлено, до момента ареста он успел отправить более 7 200 таких заявок.