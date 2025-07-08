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В Израиле признали, что Иран поразил военные объекты

18:53 313

Военные Израиля впервые признали, что Иран поразил их военные объекты в ходе ракетных обстрелов в июне, передает агентство Reuters.

На прошлой неделе британская газета Daily Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что Израиль скрыл данные о поражении Ираном четырех военных баз в центральной и северной частях страны, а также военного аэродрома Тель-Ноф.

Израильский чиновник во вторник подтвердил, что ударам Ирана подверглись «очень немногие» объекты, которые остались функционирующими. Согласно правилам военных брифингов, он остался неназванным.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный в университете штата Орегон сообщил, что Иран с 13 по 24 июня успешно ударил по 5 военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле.

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