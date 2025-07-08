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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Оганяну предъявили обвинение

19:06 179

Главе оппозиционной фракции «Армения» выдвинуто обвинение, об этом он сам сообщил журналистам перед зданием СК.

При этом Оганян отказался давать показания в Следственном комитете. Руководитель парламентской фракции «Армения» также заявил, что не признает выдвинутые обвинения.

«Меня допрашивали, выдвинули обвинение. Естественно, с эпизодами обвинения я не согласен. Но, воспользовавшись своим правом, показаний я не давал. Потому что у меня проблемы со здоровьем. Мне позвонили и пригласили сюда из медцентра», - сказал Оганян.

В качестве меры пресечения в его отношении избрали подписку о невыезде.

Напомним, Оганян обвиняется в незаконном присвоении 10,5 тыс. кв. метров земли в Башкендской области в 2010–2015 годах, когда он занимал пост министра обороны. По версии следствия, на этом участке был построен особняк, который приписывают Оганяну (официально на него дом не зарегистрирован).

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