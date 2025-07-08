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Вальдас Дамбраускас о матче «Сабах» - «Целе» и о том, как он оказался в Азербайджане

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:05 132

На стадионе «Банк Республика Арена» состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба «Сабах» Вальдаса Дамбраускаса и голкипера Стаса Покатилова, предваряющая первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против словенской «Целе».

Игра состоится 10 июля и начнется в 20:00.

«Приятно видеть так много людей на предматчевой пресс-конференции, - говорит литовский специалист, возглавивший «Сабах» совсем недавно и впервые встречающийся с азербайджанской прессой. - Я думаю, что каждая еврокубковая игра - важное событие для футбольной общественности. Мы с волнением ждем этого матча. Мы будем играть против команды, являющейся одним из главных сюрпризов прошедшего еврокубкового сезона. У них большой опыт. «Целе» вышла в четвертьфинал Лиги конференций. Это сильная команда. Играя против таких соперников, развиваешься. Мы хотим сыграть как можно лучше и показать хороший результат. Всех болельщиков приглашаю на эту игру. Сделаем все, чтобы победить и порадовать публику.

Когда «Сабах» предложил мне сотрудничество, у меня был контракт с другим клубом. Но на меня повлияли амбиции «Сабаха». Я пообщался с руководством клуба. За восемь лет, что существует «Сабах», уже есть успехи, есть выступления в еврокубках. Я учитывал амбиции клуба, участие в Европе. Верю, что послезавтра мы сделаем важный шаг.

В таких матчах многое решают детали. У нас ограниченная информация о сопернике.  У «Целе» много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Они сыграли только один контрольный матч. На текущем этапе подготовки команды бывают относительно в равных условиях. На сборах в Австрии я увидел, как наши игроки горят желанием сыграть в четверг. Для меня это очень важно.

Конечно, я знаю, что баскетбольный клуб «Сабах» тренирует мой соотечественник Римас Куртинайтис. Это легенда. В Литве обожают баскетбол. Но я перед тем, как стать главным тренером «Сабаха», не обсуждал это с Римасом, потому что я уже несколько лет знаю «Сабах», знаю руководство клуба.

«Сабах» много пропустил в контрольных играх? Я всегда предпочитаю играть в проверочных встречах с сильными соперниками, чтобы можно было увидеть свои слабые стороны. Если будем в контрольных матчах выигрывать с крупным счетом, то как проводить работу над ошибками? В этих матчах мы могли забить больше. Хочу, чтобы мы больше создавали и больше забивали.

Мы понимаем, что отстали в Премьер-лиге от чемпиона Азербайджана на 41 очко. Хотим прогрессировать, хотим сокращать это отставание. Я увидел в команде позитивные моменты».

Голкипер Стас Покатилов сказал следующее:

«Мы в предвкушении. Готовимся, изучаем соперника. Изучаем слабые и сильные стороны. «Целе» - крепкий соперник. Но шансы 50 на 50. Мы готовы показать отличный футбол.

Я благодарен предыдущему тренерскому штабу, что смогли сотворить историю - выиграли Кубок страны. Что касается нового главного тренера, то мне его стиль нравится. Мне по душе, что у него вратарь больше задействован. Атмосфера прекрасная. Ждем игры».

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