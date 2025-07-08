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У ФСБ будут собственные СИЗО

19:25 932

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право ФСБ иметь собственные следственные изоляторы (СИЗО). Это следует из данных базы законопроектов нижней палаты парламента.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Василия Пискарева, в СИЗО, подведомственных ФСБ, будут содержаться обвиняемые «по преступлениям против безопасности государства».

«Это позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений. А кроме того, поможет пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь со своими агентами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность», — заявил Пискарев.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2025 года.

У ФСБ было право иметь собственные изоляторы до 2006 года. Решение о передаче СИЗО под контроль Минюста вместо ФСБ приняли в рамках выполнения обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы. «Медиазона» отмечает, что де-факто после этого у ФСБ сохранились подконтрольные ей СИЗО — например, московское СИЗО-2 «Лефортово», которое находится рядом со зданием Следственного управления спецслужбы.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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