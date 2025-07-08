США заработают сотни миллиардов от пошлин

«Так что мы можем ожидать, что это к концу году значительно превысит $300 млрд», - сказал глава Минфина США, комментируя уровень сборов от новых таможенных пошлин.

Соединенные Штаты рассчитывают получить в качестве сборов от новых импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года. Такие данные привел американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме.

*** 19:36

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое сейчас намечено на 1 августа.

«Согласно письмам, отправленным вчера (в понедельник - прим.) в разные страны, а также письмам, которые отправят сегодня, завтра и в течение непродолжительного периода времени после этого, пошлины начнут выплачивать с 1 августа 2025 года, - написал американский лидер в Truth Social. - Эти сроки не изменились и не будут меняться. Другими словами, все деньги должны выплачивать с 1 августа 2025 года. Никаких отсрочек не будет».

Американский лидер 7 июля допустил возможность того, что торговые пошлины вступят в силу после 1 августа. На вопрос о том, идет ли речь о «жестких сроках» вступления в силу пошлин, он тогда ответил: «Нет, я бы сказал, что это жесткие [сроки], но не на 100% жесткие». «Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом», - пояснил хозяин Белого дома.