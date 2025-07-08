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USAID финансировал доставку образцов вирусов в Ухань

20:15 448

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало доставку в Уханьский институт вирусологии в Китае 11 тысяч образцов разнообразных вирусов в рамках программы протяженностью в десять лет. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на ранее не представленные общественности документы.

В публикации отмечается, что в агентстве не имели никакого четкого плана по обеспечению того, чтобы образцы не были направлены на создание биологического оружия и оставались доступными для американского правительства.

Издание подчеркивает, что USAID занималось программой по сбору образцов вирусов по всему миру, среди них был и «один из самых близких известных родственников COVID».

По словам неназванного высокопоставленного представителя госдепартамента США, расследования, связанные с прежним финансированием грантов USAID в области глобального здравоохранения, по-прежнему ведутся.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что все сложнее скрывать, что к созданию и распространению вируса COVID-19 причастны США.

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