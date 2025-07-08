Трамп готовит сюрприз России

Президент США Дональд Трамп признал, что задача урегулирования войны между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем он ожидал.

«Это оказалось сложнее», - сказал американский лидер на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя войну между Россией и Украиной.

Трамп заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить «маленький сюрприз».

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России.

Президент США отметил, что недоволен действиями президента РФ Владимира Путина.

Трамп также заявил, что «очень решительно» изучает вариант согласия на проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям против РФ.