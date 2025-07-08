Нетаньяху и Трамп проведут еще одну встречу

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники.

«Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)», - говорится в сообщении на сайте Kan.

Израильские СМИ не уточняют, с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров.

В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.