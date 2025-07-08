USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Нетаньяху и Трамп проведут еще одну встречу

20:45 136

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники.

«Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)», - говорится в сообщении на сайте Kan.

Израильские СМИ не уточняют, с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров.

В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.

Трамп готовит сюрприз России
Трамп готовит сюрприз России
20:42 615
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 3821
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 528
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 1539
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 4007
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 7387
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 6655
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 1141
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 2913
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 6705
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 2793

ЭТО ВАЖНО

Трамп готовит сюрприз России
Трамп готовит сюрприз России
20:42 615
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 3821
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 528
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 1539
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 4007
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 7387
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 6655
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 1141
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 2913
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 6705
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 2793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться