Президент Армении утвердил национализацию «Электросетей Армении»

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении». Об этом сообщила сообщила его пресс-служба.

«Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Законопроекты, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», были приняты армянским парламентом в четверг. Оппозиционные фракции армянского парламента назвали поправки антиконституционными и направленным на захват «Электросетей Армении». В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Ранее Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании «Электрические сети Армении».