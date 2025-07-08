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Президент Армении утвердил национализацию «Электросетей Армении»

21:01 864

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении». Об этом сообщила сообщила его пресс-служба.

«Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Законопроекты, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», были приняты армянским парламентом в четверг. Оппозиционные фракции армянского парламента назвали поправки антиконституционными и направленным на захват «Электросетей Армении». В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Ранее Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании «Электрические сети Армении».

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