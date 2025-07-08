Макрон: Европа никогда не бросит Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины со стороны Европы во время визита в Британию. По его словам, европейские страны продолжат поддерживать Киев в борьбе с Россией, пишет The Guardian.

«Европейцы никогда не бросят Украину, никогда», - сказал Макрон во время своего обращения к британскому парламенту.

Президент Франции подчеркнул, что Украина была незаконно атакована Россией. Он похвалил Великобританию за то, что она еще до начала полномасштабного вторжения РФ была одним из ближайших союзников Украины.

«Каждый раз, когда Россия продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что более сильный - прав», - добавил Макрон.

Президент Франции также заявил о том, что «коалиция желающих» продолжит добиваться прекращения огня между Украиной и Россией.

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению прочного и устойчивого мира, потому что на карту поставлены наша безопасность и наши общие принципы в Украине», - подчеркнул Макрон.