Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов получил важное назначение в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Сегодня из Лозанны, где располагается штаб-квартира IWF, пришло письмо, в котором говорится о том, что представитель Азербайджана стал советником президента Международной федерации Мохаммеда Джалуда, войдя в консультативную группу IWF.

«Ваше назначение на столь важный пост - это результат вашего опыта, преданности и значимого вклада в развитие тяжелой атлетики, - говорится в послании, подписанном Мохаммедом Джалудом и генсеком IWF Хосе Киньонесом. - Мы уверены, что Ваши идеи и советы окажут большую помощь Исполнительному совету IWF и сыграют роль в достижении стратегических целей Федерации. Мы рассчитываем на Ваши лидерские качества и сотрудничество в вопросе укрепления нашего вида спорта. Желаем больших успехов на этой важной позиции. Поздравляем Вас с заслуженным назначением».

Столь высокое доверие, оказанное Фирдовси Умудову, - важное событие для всего азербайджанского спорта. Стоит сказать, что в Азербайджане можно по пальцам одной руки пересчитать функционеров, занимающих посты в международных и европейских федерациях по олимпийским видам спорта.

Напомним, Фирдовси Умудов был избран вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана в сентябре 2023 года, когда президентом AAF стал Кямран Набизаде. При новом руководстве менее чем за два года удалось не только предпринять важные шаги для развития тяжелой атлетики в Баку и регионах страны, но и добиться серьезных успехов на международной арене. В прошлом году наш штангист Дадаш Дадашбейли стал первым за 12 лет азербайджанцем, выигравшим чемпионат Европы. К европейскому золоту он впервые в своей карьере добавил серебро чемпионата мира. А Иса Рустамов в этом году завоевал на Евро три награды - золото, серебро и бронзу. Это также первый крупный успех в карьере спортсмена. Более того, впервые за много лет азербайджанские доморощенные спортсмены берут медали на двух взрослых чемпионатах Европы подряд. Есть большие международные достижения и на юношеском уровне.