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Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:44 1086

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов получил важное назначение в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Сегодня из Лозанны, где располагается штаб-квартира IWF, пришло письмо, в котором говорится о том, что представитель Азербайджана стал советником президента Международной федерации Мохаммеда Джалуда, войдя в консультативную группу IWF.

Мохаммед Джалуд назначил Фирдовси Умудова своим консультантом

«Ваше назначение на столь важный пост - это результат вашего опыта, преданности и значимого вклада в развитие тяжелой атлетики, - говорится в послании, подписанном Мохаммедом Джалудом и генсеком IWF Хосе Киньонесом. - Мы уверены, что Ваши идеи и советы окажут большую помощь Исполнительному совету IWF и сыграют роль в достижении стратегических целей Федерации.

Мы рассчитываем на Ваши лидерские качества и сотрудничество в вопросе укрепления нашего вида спорта. Желаем больших успехов на этой важной позиции. Поздравляем Вас с заслуженным назначением».

Столь высокое доверие, оказанное Фирдовси Умудову, - важное событие для всего азербайджанского спорта. Стоит сказать, что в Азербайджане можно по пальцам одной руки пересчитать функционеров, занимающих посты в международных и европейских федерациях по олимпийским видам спорта.

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов на встрече с главой IWF

Напомним, Фирдовси Умудов был избран вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана в сентябре 2023 года, когда президентом AAF стал Кямран Набизаде. При новом руководстве менее чем за два года удалось не только предпринять важные шаги для развития тяжелой атлетики в Баку и регионах страны, но и добиться серьезных успехов на международной арене. В прошлом году наш штангист Дадаш Дадашбейли стал первым за 12 лет азербайджанцем, выигравшим чемпионат Европы. К европейскому золоту он впервые в своей карьере добавил серебро чемпионата мира. А Иса Рустамов в этом году завоевал на Евро три награды - золото, серебро и бронзу. Это также первый крупный успех в карьере спортсмена. Более того, впервые за много лет азербайджанские доморощенные спортсмены берут медали на двух взрослых чемпионатах Европы подряд. Есть большие международные достижения и на юношеском уровне.

Новое руководство Федерации добилось больших успехов менее, чем за два года

Возвращаясь к теме назначения Фирдовси Умудова, важно отметить, что, наряду с международным признанием, его спортивные заслуги получили высокую оценку и в Азербайджане. Заслуженный тренер страны, он распоряжением главы государства Ильхама Алиева удостоен ордена «Шохрет» (2012-й год), «Почетного диплома президента Азербайджана» (2015), медали «Терегги» (2016), а также почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта» (2022). Ф.Умудов, полковник Государственной пограничной службы, является также президентом профессионального спортивного клуба «Серхедчи».

Фирдовси Умудов
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