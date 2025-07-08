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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

США ждут перемирия в Газе к концу недели

21:43 228

Соединенные Штаты надеются, что им удастся к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров, - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. - Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших [заложников] <...>. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе».

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