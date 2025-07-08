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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией

21:58 1141

Ожидаем, что в ближайшем будущем будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместном заседании в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

«Мы прекратили войну между Индией и Пакистаном. Мирное соглашение между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также 12-дневная война, завершившаяся американской операцией, — США единственная страна в мире, которая может это сделать. Надеюсь, что вскоре будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Рубио.

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