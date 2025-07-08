Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией

Ожидаем, что в ближайшем будущем будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместном заседании в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.
«Мы прекратили войну между Индией и Пакистаном. Мирное соглашение между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также 12-дневная война, завершившаяся американской операцией, — США единственная страна в мире, которая может это сделать. Надеюсь, что вскоре будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Рубио.