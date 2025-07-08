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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Трамп пригрозил странам БРИКС

22:18 351

Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС. Об этом заявил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

«Если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это», - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме, уточнив, что эти меры будут приняты «довольно скоро». «БРИКС создали, чтобы нанести нам ущерб. БРИКС создали, чтобы повредить нашему доллару и сделать так, чтобы он прекратил быть стандартом», - утверждал американский лидер.

«Если они хотят играть в эту игру, я тоже могу в нее поиграть», - добавил президент США. «Если вы входите в БРИКС, то будете платить пошлины в размере 10% только за одно это. И они недолго останутся членами [БРИКС]», - полагает он. «Я сказал об этом около года назад, и они по большей части распались. Пара [стран] осталась. Но я думал, что они по большей части распались», - утверждал Трамп, говоря о БРИКС. Он не пояснил, что именно подразумевает под этим.

«БРИКС, по моему мнению, не является серьезной угрозой. Но они пытаются уничтожить доллар, чтобы другая страна могла задавать стандарты», - сказал американский лидер. Как он заверил, США не допустят того, чтобы доллар лишился статуса мировой резервной валюты. «Если мы лишимся того, что доллар является мировым стандартом, это будет как поражение в войне, в масштабной мировой войне. Мы уже не будем прежней страной. Мы этого не допустим», - заверил он. «Доллар - правит. Мы обеспечим, что так и будет», - подчеркнул Трамп.

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