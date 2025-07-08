Венгрия задумалась о замене российской нефти

Крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL задумалась об альтернативах поставкам российской нефти по трубопроводу, из-за которых страна подвергается давлению со стороны Евросоюза. Лучшей из них выглядит восстановление нефтепровода из Одессы, чтобы получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье.

Топ-менеджер объяснил, что нефть может пойти в Броды, что неподалеку от украинско-польской границы, а там украинский нефтепровод соединяется с южной веткой нефтепровода «Дружба».

Там образом, можно будет использовать имеющуюся инфраструктуру. «Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря доступу к морю. Он будет служить региональной, европейской и украинской безопасности поставок», — пояснил он.

Руководство Евросоюза, вводя санкции на закупку российской нефти и нефтепродуктов, сделало исключение для Венгрии и Словакии, так как у этих стран нет альтернативных источников сырья. Однако к концу 2027 года Брюссель намерен остановить и этот маршрут, чтобы полностью покончить с зависимостью от энергоресурсов из России.