USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Венгрия задумалась о замене российской нефти

22:29 240

Крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL задумалась об альтернативах поставкам российской нефти по трубопроводу, из-за которых страна подвергается давлению со стороны Евросоюза. Лучшей из них выглядит восстановление нефтепровода из Одессы, чтобы получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье.

Об этом рассказал старший вице-президент MOL по управлению цепочками поставок Сабольч Паль Сабо пишет Bloomberg.

Топ-менеджер объяснил, что нефть может пойти в Броды, что неподалеку от украинско-польской границы, а там украинский нефтепровод соединяется с южной веткой нефтепровода «Дружба».

Там образом, можно будет использовать имеющуюся инфраструктуру. «Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря доступу к морю. Он будет служить региональной, европейской и украинской безопасности поставок», — пояснил он.

Руководство Евросоюза, вводя санкции на закупку российской нефти и нефтепродуктов, сделало исключение для Венгрии и Словакии, так как у этих стран нет альтернативных источников сырья. Однако к концу 2027 года Брюссель намерен остановить и этот маршрут, чтобы полностью покончить с зависимостью от энергоресурсов из России.

Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации ФОТО
21:44 1093
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 7690
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов подробности громкого дела
18:33 6154
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
21:58 1145
Трамп резко высказался о Путине
Трамп резко высказался о Путине обновлено 21:11
21:11 3859
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 5182
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 710
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 2151
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 5158
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 7981
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 7038

ЭТО ВАЖНО

Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации ФОТО
21:44 1093
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 7690
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов подробности громкого дела
18:33 6154
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
21:58 1145
Трамп резко высказался о Путине
Трамп резко высказался о Путине обновлено 21:11
21:11 3859
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
17:54 5182
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
18:34 710
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
18:30 2151
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
17:34 5158
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
12:37 7981
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 7038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться