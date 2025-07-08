Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Мы с вами живём в мире, где техногенные катастрофы становятся обыденностью, в котором сотни жизней могут оборваться из-за ошибки одного человека. И нет никаких гарантий, что это не случится вновь… Военные люди сбивают гражданские самолёты. Увы, это происходило задолго до того, как операторы ПВО начали стрелять по точке на радаре, даже не видя цель в небе. И хотя технологии сделали гигантский рывок, вероятность трагической ошибки или то, что мы называем «человеческим фактором», только выросла. В системе, где решение о запуске ракеты принимается за считанные секунды, это уже не исключение, а неизбежность.

И как, спрашивается, действует в таких случаях цивилизованный мир? По определённому шаблону. Вначале признается ошибка, затем приносятся официальные извинения, после чего выплачиваются компенсации. И пусть этот цивилизационный шаблон не вернет погибших, тем не менее, признание вины остаётся последним и крайне важным проявлением человеческого достоинства. Так было в 1973 году, когда израильские ВВС сбили ливийский пассажирский самолёт, по ошибке залетевший в воздушное пространство над Синайским полуостровом. Тогда погибли 108 пассажиров, а руководство Государства Израиль, пусть и не сразу, но признало вину и выплатило компенсации семьям погибших. Так было в 1988 году, когда американский крейсер сбил над Персидским заливом пассажирский «Боинг» иранских авиалиний. Ошибочная идентификация цели привела к гибели 290 человек. США признали свою ответственность за трагедию, извинились перед Ираном и выплатили десятки миллионов долларов компенсаций. Напоминаю: речь шла о враждебных государствах - США и Иран, Израиль и Ливия. Но даже в условиях конфликта у политиков этих стран хватило ума и мужества признать очевидное. Ни один генерал не был отправлен в отставку, ни один президент не покончил с собой от стыда за содеянное. Потому что был выполнен базовый человеческий и государственный долг.

В 2001 году украинская ракета сбила над Чёрным морем израильский пассажирский самолёт. Поначалу Украина отрицала вину, приводя в оправдание ряд технических несовпадений. Но в конце концов признала очевидное, подтвердив причастность Украины к трагедии над Черным морем. И снова извинения, выплаты компенсаций и закрытие вопроса. Потому что нормальные государства признают свои ошибки, разумно полагая, что в этом нет ни пятна позора, ни проявлений слабости, а исключительно признак цивилизованности. Ну а теперь вспомним 1983 год и сбитый над Сахалином южнокорейский «Боинг». 269 погибших, ни одного выжившего, трагедия. Но Советский Союз и не думает извиняться - он обвиняет в катастрофе… Соединенные Штаты. Дескать, очередной заговор и империалистов, гнусная провокация, в общем, дежурная пропагандистская пластинка.

2014 год. Над Донбассом сбит лайнер одной из авиакомпаний Малайзии. Погибли 298 человек. Начинается расследование. С техническими деталями, выводами, аудиозаписями наземных переговоров, на которых отчетливо слышны ошарашенные голоса тех, кто запускал ракету, сбившую пассажирский «Боинг». Очевидно, что ракета была российская, расчёт ЗРК — либо российский, либо ДНРовский, также контролируемый россиянами. Реакция? Привычная – во всем виноват Запад, провокация, нацизм, фальсификации. Прошло одиннадцать лет, но позиция не изменилась ни на йоту. Ответственность? Нет. Извинения? А зачем?! И вот, наконец, декабрь 2024 года. Российские силы ПВО, отражавшие атаку украинских беспилотников, сбивают под Грозным лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL. Да, никто не ожидал появления пассажирского самолета в зоне боевых действий. Да, никто в него намеренно не целился. Очевидная ошибка. Трагедия. Подобное случалось и в США, и в Израиле, и в Украине. Что нужно делать в такой ситуации цивилизованному государству? Для начала, еще до обнародования окончательных выводов следственной комиссии, как минимум, выразить сожаление. Сделать жест. Снять напряжение. Но Россия — не цивилизованное государство. И извиниться ни перед кем не намерена. Потому что в соответствии с принятой в этой стране дворовой этикой, извиняться – это «западло». Ведь выразив сожаление, ты как бы признаешься, что не Бог. Что твоя лучшая в мире техника способна отказать. А самая точная в мире ракета может попасть не туда. И главное, что ты – самая могучая, гордая и величественная в мире страна, можешь, как и все, ошибаться. Да ни в жисть!