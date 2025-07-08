Что обсудили главы МИД Азербайджана и Пакистана?

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе итоги переговоров на высшем уровне, состоявшихся в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Особое внимание в разговоре было уделено текущему состоянию и перспективам стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Стороны подтвердили неизменную поддержку странами законных интересов друг друга в региональных и международных вопросах и выразили единство взглядов в отношении продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих государств и народов.

Во время телефонного разговора также были рассмотрены другие двусторонние и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.