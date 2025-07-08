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Рейтинг Мерца просел

8 июля 2025, 23:09 581

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца, которая начала расти в прошлом месяце на фоне эффективной внешней политики, снова начала падать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, проведенного по заказу n-tv.

Примерно через два месяца после начала работы нового федерального правительства Германии его работой довольны только 38% опрошенных немцев, а недовольны – 58%.

Параллельно с недовольством работой федерального правительства Германии растет недовольство работой канцлера Фридриха Мерца, отмечает n-tv.

Если в первые недели после вступления в должность его рейтинг постоянно рос и достиг 42%, то за неделю он упал на семь пунктов – до 35%. Это самый низкий показатель с начала опросов в конце мая, говорится в материале.

В то же время неудовлетворительно оценивают Мерца 59%, что на восемь пунктов больше, чем неделю назад.

Как пишет n-tv, на рейтинг канцлера повлияло ощущение граждан Германии, что правительство не занимается первоочередными проблемами страны (так думают 65% респондентов).

Столько же критикуют отказ немецкого правительства снизить налог на электроэнергию, что стало одной из главных тем политических дебатов в стране в последние дни.

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