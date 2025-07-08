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ЦРУ передаст Трампу данные о применении химоружия в Украине

8 июля 2025, 23:13 827

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу имеющиеся сведения о применении химического оружия в Украине.

Рэтклифф принял участие в заседании президентского кабинета в Белом доме. Трамп предложил ему ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки США есть сведения о применении химического оружия в Украине.

«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», - сказал Рэтклифф. «И очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке, - добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. - Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права». «Это верно», - ответил на это Трамп.

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