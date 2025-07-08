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Арестован мэр Аданы

8 июля 2025, 23:41 618

Мэр столичного муниципалитета Аданы Зейдан Каралар, заместитель мэра Бююкчекмедже Ахмет Шахин и его водитель Сонкан Туран были арестованы в Турции.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, они были арестованы по обвинениям в «участии в организации, созданной с целью совершения преступлений» и «получении взятки».

В отношении главы муниципалитета Адыямана Абдуррахмана Тутдере избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее был арестован глава муниципалитета Манавгата провинции Анталья Ниязи Нефи Кара.

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