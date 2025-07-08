Арестован мэр Аданы

Мэр столичного муниципалитета Аданы Зейдан Каралар, заместитель мэра Бююкчекмедже Ахмет Шахин и его водитель Сонкан Туран были арестованы в Турции.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, они были арестованы по обвинениям в «участии в организации, созданной с целью совершения преступлений» и «получении взятки».
В отношении главы муниципалитета Адыямана Абдуррахмана Тутдере избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее был арестован глава муниципалитета Манавгата провинции Анталья Ниязи Нефи Кара.