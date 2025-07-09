Нетаньяху пообещал довести до конца операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о намерении довести до конца военную операцию в секторе Газа и достичь всех поставленных целей. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

В своем выступлении Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью пяти израильских военнослужащих, о которой было объявлено утром во вторник.

«Сегодня тяжелый день. Мы потеряли пятерых наших бойцов-героев. Скорбь и боль пронзают нас, весь народ Израиля», — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что Израиль не отступит от своих задач. «Мы полны решимости добиться освобождения всех похищенных, ликвидировать военный и административный потенциал ХАМАС, а также гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», - добавил он.

Нетаньяху также поблагодарил союзников за поддержку и отметил важность международного сотрудничества в достижении устойчивой безопасности для региона.