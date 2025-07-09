USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Нетаньяху пообещал довести до конца операцию в Газе

00:14 72

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о намерении довести до конца военную операцию в секторе Газа и достичь всех поставленных целей. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

В своем выступлении Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью пяти израильских военнослужащих, о которой было объявлено утром во вторник.

«Сегодня тяжелый день. Мы потеряли пятерых наших бойцов-героев. Скорбь и боль пронзают нас, весь народ Израиля», — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что Израиль не отступит от своих задач. «Мы полны решимости добиться освобождения всех похищенных, ликвидировать военный и административный потенциал ХАМАС, а также гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», - добавил он.

Нетаньяху также поблагодарил союзников за поддержку и отметил важность международного сотрудничества в достижении устойчивой безопасности для региона.

Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации ФОТО
8 июля 2025, 21:44 2253
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
8 июля 2025, 15:20 8579
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов подробности громкого дела
8 июля 2025, 18:33 7416
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
8 июля 2025, 21:58 2523
Трамп резко высказался о Путине
Трамп резко высказался о Путине обновлено 21:11
8 июля 2025, 21:11 5764
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
8 июля 2025, 17:54 5879
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
8 июля 2025, 18:34 822
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
8 июля 2025, 18:30 2428
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
8 июля 2025, 17:34 5860
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
8 июля 2025, 12:37 8420
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
8 июля 2025, 10:43 7333

ЭТО ВАЖНО

Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации ФОТО
8 июля 2025, 21:44 2253
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
8 июля 2025, 15:20 8579
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов подробности громкого дела
8 июля 2025, 18:33 7416
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
8 июля 2025, 21:58 2523
Трамп резко высказался о Путине
Трамп резко высказался о Путине обновлено 21:11
8 июля 2025, 21:11 5764
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
8 июля 2025, 17:54 5879
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
8 июля 2025, 18:34 822
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
Серхио Гор, он же Серхио Гороховский. Тайное прошлое соратника Трампа
8 июля 2025, 18:30 2428
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
8 июля 2025, 17:34 5860
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров все еще актуально
8 июля 2025, 12:37 8420
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
8 июля 2025, 10:43 7333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться