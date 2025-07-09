Дроны атакуют Украину, в Киеве взрывы

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях», - написал он.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В ночь на 9 июля в Киеве были слышны звуки взрывов. Россия атакует город дронами, работает ПВО.

*** 01:30

В ночь на 9 июля российские войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах Украины, в частности в Киеве, работает противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ сообщают об активности российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.