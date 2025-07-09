Дроны атакуют Украину, в Киеве взрывы

В ночь на 9 июля в Киеве были слышны звуки взрывов. Россия атакует город дронами, работает ПВО.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях», - написал он.
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В ночь на 9 июля российские войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах Украины, в частности в Киеве, работает противовоздушная оборона.
Воздушные силы ВСУ сообщают об активности российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.
Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
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Ночью во вторник, 8 июля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Кроме того, в украинском небе уже фиксируют множество дронов, пишут украинские СМИ.
Жителей Житомира и Староконстантинова призвали оставаться в укрытиях.
Сообщается о взрывах в Херсоне, Николаеве и на Киевщине.