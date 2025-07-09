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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Дроны атакуют Украину, в Киеве взрывы

обновлено 01:38
01:38 1616

В ночь на 9 июля в Киеве были слышны звуки взрывов. Россия атакует город дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях», - написал он.

*** 01:30

В ночь на 9 июля российские войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах Украины, в частности в Киеве, работает противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ сообщают об активности российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

*** 00:21

Ночью во вторник, 8 июля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Кроме того, в украинском небе уже фиксируют множество дронов, пишут украинские СМИ.

Жителей Житомира и Староконстантинова призвали оставаться в укрытиях.

Сообщается о взрывах в Херсоне, Николаеве и на Киевщине.

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