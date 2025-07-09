Поджог по заказу ЧВК «Вагнер»: в Лондоне признали виновными четырех человек

Присяжные сочли доказанной вину 23-летнего Джейкима Роуза, 20-летнего Агниса Асмены и 23-летнего Нии Менса в поджоге склада с гуманитарной помощью, предназначенной для Украины. 20-летний Эштон Эванс был признан виновным в том, что не сообщил властям о готовящемся преступлении.

Еще два фигуранта были оправданы. 61-летний Пол Инглиш был признан невиновным в получении средств от иностранной разведки за организацию поджога, 23-летний Дмитриюс Паулаускас — в несообщении о преступлении.

Итоговые приговоры Роузу, Асмене, Менсу и Эвансу судья вынесет позднее.

Всего по делу о диверсиях проходили восемь человек. Предполагаемый организатор преступления Дилан Эрл и его сообщник Джейк Ривз признали себя виновными еще осенью 2024 года в рамках сделки со следствием. Приговор им еще не вынесен.

Здание на востоке Лондона, где размещались склады с гуманитарной помощью Украине, принадлежащие украинскому бизнесмену Михаилу Приходько и его жене Елене Бойко, было подожжено 20 марта 2024 года. В тушении пожара принимали участие 60 пожарных, ущерб от огня составил около миллиона фунтов стерлингов.

В ходе процесса прокуратура заявляла, что, помимо поджога склада, обвиняемые планировали поджоги винного магазина Hedonism и ресторана Hide в Лондоне, принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Чичваркину. Самого Чичваркина они при помощи других фигурантов дела собирались похитить и доставить в Россию — это стало известно из переписки фигурантов, показанной в суде.