США ввели санкции против России и КНДР

США ввели санкции в отношении двух граждан России и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих двух странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, под действие американских рестрикций попали гражданин РФ Гайк Асатрян, а также гражданин КНДР Сон Кум Хёк. Кроме того, санкции введены в отношении российских фирм «Асатрян» и «Фортуна», а также базирующихся в КНДР Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation.

По версии Госдепа, гражданин КНДР связан с хакерской группировкой Andariel, причастен к схеме по незаконному найму специалистов в сфере информационных технологий, а также к попыткам взлома компьютерных систем Министерства финансов США.

Гражданин РФ и четыре перечисленные компании, по утверждению американской администрации, также были причастны к найму персонала в сфере IT с целью принесения дохода правительству КНДР. В заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США, утверждается, что вырученные средства могли идти на спонсирование программ КНДР по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.