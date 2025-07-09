Маск усомнился в доверии Трампу

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Как люди могут доверять Трампу, если он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна?» — написал он.

7 июля Маск раскритиковал власти США после публикации новых данных по делу Эпштейна и тем самым возобновил конфликт с Трампом.

До этого между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на педофильском острове Эпштейна.