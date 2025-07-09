Ожесточенные бои в Иракском Курдистане

Курдское племя Харки вступило в вооруженное противостояние с силами Пешмерга, подчиняющимися правительству Барзани. По сообщениям местных источников, в регионе идут ожесточенные боевые столкновения. Сообщается, что с обеих сторон много раненых и погибших.

Курдские СМИ пишут, что в западной части провинции Эрбиль (Иракский Курдистан) произошли ожесточенные столкновения между курдскими силами безопасности и сторонниками местного племени Харки.

Инциденты произошли в деревне Караханжир, в районе Хабат, после того как силы безопасности попытались арестовать одного из представителей племени в рамках продолжающегося спора о праве собственности на землю.

Сторонники вождя Хуршида Харки оказали сопротивление, открыв стрельбу и поджигая покрышки, чтобы блокировать дороги и затруднить продвижение сил правопорядка.