Как в Азербайджане борются с болезнью Паркинсона?!

Диагностика болезни Паркинсона, физиотерапевтическое лечение, а также стационарное терапевтическое лечение при осложнениях, вызванных сопутствующими неврологическими заболеваниями, оплачиваются в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Болезнь Паркинсона — это хроническое и прогрессирующее нарушение центральной нервной системы, возникающее в результате повреждения и «гибели» нейронов головного мозга. Заболевание в основном связано со снижением уровня нейромедиатора дофамина в мозге. Дофамин — это химическое вещество, которое играет важную роль в координации движений. Основной симптом — проблемы с координацией движений — возникает именно из-за уменьшения количества дофамина и повреждения клеток мозга, вырабатывающих дофамин.

Болезнь Паркинсона может развиваться по-разному. Ранняя диагностика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни. Хотя полное излечение от этого заболевания невозможно, существует множество методов для облегчения симптомов и их контроля. Лечение начинается с приема медикаментов, при необходимости назначается физиотерапия, а при осложнениях — стационарное терапевтическое лечение. С помощью физиотерапии можно укрепить мышцы, развить баланс и координацию движений.

Указанные медицинские услуги предоставляются по медицинским показаниям и назначению врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Для информации отметим, что болезнь Паркинсона чаще всего встречается у людей старше 60 лет, особенно у мужчин. Основными симптомами являются дрожание рук и пальцев, подбородка, напряжение в разных частях тела, замедленность движений, затруднение в выполнении повседневных дел, снижение мимики лица, нарушения равновесия и осанки, трудности при стоянии и ходьбе, а также другие проявления.

Конкретная причина болезни Паркинсона чаще всего остается неизвестной. Среди факторов, которые могут повлиять на ее развитие, — генетическая предрасположенность, семейный анамнез, длительное воздействие токсичных веществ, таких как пестициды, гербициды и тяжелые металлы, стресс, травмы или повреждения мозга в результате аварий или несчастных случаев.

Отметим, что 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Людям с этим заболеванием рекомендуется здоровое питание, занятия спортом, медитация и другие виды деятельности, помогающие снизить уровень стресса.