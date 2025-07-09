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Сирия в огне. Что происходит?

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
02:09 1148

Сильные пожары распространились по прибрежной Сирии, охватывая горные районы Латакии и Тартуса, где расположены последние крупные лесные массивы страны. О своей причастности к ним заявила группировка «Сарайя Ансар аль-Сунна», заявив, что огонь — часть кампании по «религиозному очищению» алавитских деревень.

Горит одна из важнейших аграрных опор Сирии - Латакия и Тартус. Уже уничтожены тысячи гектаров оливковых рощ, цитрусовых садов и посевных площадей в Латакии и Тартусе. Ущерб составляет сотни миллионов долларов.

Оливковые рощи в Тартусе – источник важной статьи сирийского экспорта, так же как апельсиновые, лимонные и яблочные сады Латакии. Кроме того, здесь же выращивается ароматический табак «латакия». Знатоки знают, что это такое, а иностранные торговцы берут его сколько не предложи, и за любые деньги.

Второй за всю мировую историю пожар может погубить Сирию

Кроме того, в этих прибрежных зонах Сирии культивируют томаты и огурцы, а также выращивают зерновые, ячмень и пшеницу. Что важно для местного птицеводства, которое еще называют «ритуальным», потому что часть продукции птицеферм, выращенная по специальным правилам, идет на ритуальные нужды алавитской общины.

В агросфере – выращивании продукции и ее переработке – занято примерно треть населения. Какой будет их судьба после нынешних пожаров, которые министр Сирии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Раед аль-Салех уже назвал «самой страшной экологической катастрофой», обрушившейся на страну?

На помощь сирийским братьям пришли пожарники из Турции, Иордании и Ливана – но сил, чтобы остановить пожар все равно не хватает. Огненная стихия бушует и тому есть целый комплекс причин. Во-первых, аномальная засуха. Во-вторых, разрушенные в ходе гражданской войны ирригационные сооружения. И в-третьих, поджоги, совершаемые боевиками группировки «Сарайя Ансар аль-Сунна», которая представляет из себя винегрет из «непримиримых» из ХТШ, выступающих против правительства аш-Шараа, членов бывшей группировки «Хурас-ад-Дин», близкого аль-Каеде, и некоторого количества боевиков «Исламского государства Сирии и Леванта», по тем или иным причинам отбившимся от своего руководства.

Группировка «Сарайя Ансар аль-Сунна» представляет из себя винегрет из «непримиримых» из ХТШ, выступающих против правительства аш-Шараа, членов бывшей группировки «Хурас-ад-Дин», близкого аль-Каеде, и некоторого количества боевиков «Исламского государства Сирии и Леванта», по тем или иным причинам отбившимся от своего руководства

Впервые группа, о которой раньше было известно, что такая есть – но ничем себя особо не проявляет, заявила о себе, устроив резню в поселениях алавитов в Латакии в январе нынешнего года. Затем она же устроила теракт в греческой православной церкви Мар Элиас в районе Двейла в Дамаске, убив по меньшей мере двадцать пять человек и ранив шестьдесят три - что стало крупнейшим нападением на христианскую общину Сирии с 1860 года.

Идеология этих отморозков самая примитивная и кровожадная: новое правительство Сирии – «отступники» и «обнулители» ислама, кстати, это уже ваххабитская концепция, согласно которой определенные действия, слова и убеждения «аннулируют» ислам человека, и таким образом этот человек впадает в неверие/отступничество. ИГ для них – это царство правды, а религиозные меньшинства либо должны платить дань и стать людьми второго сорта – либо пойти под нож. В борьбе с ними любые средства хороши.

И вот теперь принялись за поджоги последних сирийских лесных массивов в провинциях, где проживают ненавистные им сирийские меньшинства. Они мнят себя знатоками истории Ислама, но в реальности ничего не помнят. Того, например, как в XI веке Фатимиды из политических соображений переселили из Аравии в Северную Африку, Магриб, бедуинские племена бану Хиляль и бану Сулейм.

Где они проходят, там нет больше жизни. Ни воды, ни зелени, ни порядка

За несколько десятков лет бедуины разрушили ирригацию, вытоптали поля, сожгли леса, вытеснили оседлое население. «С тех пор как бедуины овладели страной, — писал позже арабский историк Ибн Хальдун, — исчезли сады, каналы, дома, осталась только пустота». А арабский же географ аль-Бакри добавлял: «Где они проходят, там нет больше жизни. Ни воды, ни зелени, ни порядка». Итог – Магриб так и не восстановился из-за этого вторжения, после которого началось опустынивание, а многие земли даже до XXI века так не вернулись в оборот.

И уничтожая сегодня последние лесные массивы в Сирии, джихадисты сжигают уклад, основанный на земле и воде, и готовят замещение населения. Целью своей они видят полную ликвидацию меньшинств в Сирии – а какой ценой в перспективе это будет достигнуто – их совершенно не интересует.

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