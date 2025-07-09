Сирия в огне. Что происходит?

Сильные пожары распространились по прибрежной Сирии, охватывая горные районы Латакии и Тартуса, где расположены последние крупные лесные массивы страны. О своей причастности к ним заявила группировка «Сарайя Ансар аль-Сунна», заявив, что огонь — часть кампании по «религиозному очищению» алавитских деревень. Горит одна из важнейших аграрных опор Сирии - Латакия и Тартус. Уже уничтожены тысячи гектаров оливковых рощ, цитрусовых садов и посевных площадей в Латакии и Тартусе. Ущерб составляет сотни миллионов долларов. Оливковые рощи в Тартусе – источник важной статьи сирийского экспорта, так же как апельсиновые, лимонные и яблочные сады Латакии. Кроме того, здесь же выращивается ароматический табак «латакия». Знатоки знают, что это такое, а иностранные торговцы берут его сколько не предложи, и за любые деньги.

Кроме того, в этих прибрежных зонах Сирии культивируют томаты и огурцы, а также выращивают зерновые, ячмень и пшеницу. Что важно для местного птицеводства, которое еще называют «ритуальным», потому что часть продукции птицеферм, выращенная по специальным правилам, идет на ритуальные нужды алавитской общины. В агросфере – выращивании продукции и ее переработке – занято примерно треть населения. Какой будет их судьба после нынешних пожаров, которые министр Сирии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Раед аль-Салех уже назвал «самой страшной экологической катастрофой», обрушившейся на страну? На помощь сирийским братьям пришли пожарники из Турции, Иордании и Ливана – но сил, чтобы остановить пожар все равно не хватает. Огненная стихия бушует и тому есть целый комплекс причин. Во-первых, аномальная засуха. Во-вторых, разрушенные в ходе гражданской войны ирригационные сооружения. И в-третьих, поджоги, совершаемые боевиками группировки «Сарайя Ансар аль-Сунна», которая представляет из себя винегрет из «непримиримых» из ХТШ, выступающих против правительства аш-Шараа, членов бывшей группировки «Хурас-ад-Дин», близкого аль-Каеде, и некоторого количества боевиков «Исламского государства Сирии и Леванта», по тем или иным причинам отбившимся от своего руководства.

Впервые группа, о которой раньше было известно, что такая есть – но ничем себя особо не проявляет, заявила о себе, устроив резню в поселениях алавитов в Латакии в январе нынешнего года. Затем она же устроила теракт в греческой православной церкви Мар Элиас в районе Двейла в Дамаске, убив по меньшей мере двадцать пять человек и ранив шестьдесят три - что стало крупнейшим нападением на христианскую общину Сирии с 1860 года. Идеология этих отморозков самая примитивная и кровожадная: новое правительство Сирии – «отступники» и «обнулители» ислама, кстати, это уже ваххабитская концепция, согласно которой определенные действия, слова и убеждения «аннулируют» ислам человека, и таким образом этот человек впадает в неверие/отступничество. ИГ для них – это царство правды, а религиозные меньшинства либо должны платить дань и стать людьми второго сорта – либо пойти под нож. В борьбе с ними любые средства хороши. И вот теперь принялись за поджоги последних сирийских лесных массивов в провинциях, где проживают ненавистные им сирийские меньшинства. Они мнят себя знатоками истории Ислама, но в реальности ничего не помнят. Того, например, как в XI веке Фатимиды из политических соображений переселили из Аравии в Северную Африку, Магриб, бедуинские племена бану Хиляль и бану Сулейм.