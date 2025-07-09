Пхеньян (Северная Корея). Люди преклоняются статуям бывших лидеров страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 31-ю годовщину смерти Ким Ир Сена

Вашингтон (США). Акция в поддержку Палестины во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Тегеран (Иран). Рекламный щит с изображением премьер-министра с надписью «Нетаньяху потерпел неудачу в очередной войне»

Газа (Палестина). Голод в Газе

Марсель (Франция). Мощный лесной пожар достиг Марселя. Над улицами густой дым, в северных кварталах с неба падает пепел

Памплона (Испания). Бег быков на фестивале Сан-Фермин