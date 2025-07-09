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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Люди преклоняются статуям

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:28 628

Пхеньян (Северная Корея). Люди преклоняются статуям бывших лидеров страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 31-ю годовщину смерти Ким Ир Сена

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Памплона (Испания). Бег быков на фестивале Сан-Фермин

Незук (Босния и Герцеговина). Памятные акции к 30-й годовщине резни в Сребренице. Тогда были убиты 8000 боснийских мусульман

Люди преклоняются статуям
Люди преклоняются статуям объектив haqqin.az
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Люди преклоняются статуям
Люди преклоняются статуям объектив haqqin.az
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Ожесточенные бои в Иракском Курдистане
Ожесточенные бои в Иракском Курдистане видео
01:52 1353
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев
Невиданная депортация: Иран изгоняет миллионы афганцев Экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
8 июля 2025, 17:54 6524
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 5855
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль
В Палестине провозгласили «Эмират Хеврон». И признали Израиль новый поворот
8 июля 2025, 17:34 6474
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации
Важное назначение в Лозанне! Фирдовси Умудов стал советником президента Международной федерации ФОТО
8 июля 2025, 21:44 3048
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
8 июля 2025, 15:20 9302
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов
Мошенничество с медстрахованием на сумму 15 миллиардов долларов: среди арестованных — Севиндик Гусейнов подробности громкого дела
8 июля 2025, 18:33 8377
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
Рубио о мире между Азербайджаном и Арменией
8 июля 2025, 21:58 3383
Трамп резко высказался о Путине
Трамп резко высказался о Путине обновлено 21:11
8 июля 2025, 21:11 7098
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана фото
8 июля 2025, 18:34 927
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