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Шеф Пентагона остановил поставки Украине втайне от Трампа

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Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине заранее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, такое действие вызвало спешку в администрации США. Власти пытались понять, почему была введена эта приостановка, а также объяснить это Конгрессу и правительству Украины.

На заседании с Кабинетом министров Трамп заявил, что не несет ответственности за этот шаг. Отвечая на вопрос, кто санкционировал паузу в поставках оружия, Трамп ответил: «Я не знаю, почему вы не говорите мне?»

Президент еще раз сказал, что Вашингтон продолжит отправлять оружие в Украину.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам. Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия.

По информации источников CNN, Трамп попросил Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у Хегсета нет начальника штаба или доверенных советников для координации важных политических решений с межведомственными партнерами.

Как сообщили три источника CNN, этот случай был не первой попыткой приостановить поставки оружия Украине. Впервые это произошло в феврале, и решение было быстро отменено.

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