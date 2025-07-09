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Вторая встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме: на этот раз за закрытыми дверями

08:51 1005

В Вашингтоне в Белом доме состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая длилась около полутора часов.

Как сообщают израильские СМИ, на этот раз встреча проходила за закрытыми дверями в Овальном кабинете в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По завершении встречи Биньямин Нетаньяху заявил: «Сегодня я провел еще одну встречу в Белом доме с президентом Трампом, а затем короткую встречу с вице-президентом Вэнсом. Мы сосредоточились на усилиях по освобождению наших похищенных. Мы ни на секунду не ослабляем этих усилий… К сожалению, эти усилия обходятся нам дорого, так как мы теряем лучших из наших сыновей. Но мы полны решимости достичь всех наших целей: освободить всех наших похищенных – как живых, так и погибших, уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС и тем самым гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Мы также обсудили последствия и возможности нашей большой победы над Ираном. Здесь открываются возможности для расширения круга мира, расширения Авраамовых соглашений Авраама. Мы работаем над этим в полную силу».

В рамках нынешнего визита премьера Израиля в США первая встреча Трампа и Нетаньяху проходила вечером 7 июля. Она длилась около двух часов. Обсуждались вопросы Газы, Ирана, Авраамовых соглашений и другие темы. Израильские СМИ отмечают, что из заявлений Нетаньяху неясно, в чем была необходимость второй встречи.

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