Трамп угрожал «разбомбить» Москву и Пекин

«Я сказал Путину: «Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора», - цитирует CNN заявление Трампа.

Президент США Дональд Трамп на одном из собраний доноров по сбору средств в 2024 году заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям» в случае начала военных действий в отношении Украины. Об этом утверждает телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись в его распоряжении.

По словам американского президента, Путин ответил, что не верит ему, однако глава Белого дома убежден, что тот поверил «на 10%».

Телеканал утверждает, что Трамп передал аналогичное послание председателю КНР Си Цзиньпину относительно Тайваня, пригрозив атакой на Пекин. Штаб Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей, пишет CNN. «Он подумал, что я сошел с ума», — сказал Трамп о Си, а затем отметил, что «у нас никогда не было проблем».

Когда именно произошли эти разговоры между Трампом, Путиным и Си, из аудиозаписей и публикации CNN неясно. Телеканал отмечает, что Трамп ссылался на свои беседы с лидерами РФ и Китая, утверждая, что если бы на тот момент президентом был он, то он предотвратил бы войны в Украине и Газе.

Накануне президент США разразился резкой критикой в адрес президента РФ Владимира Путина в контексте его действий по мирному урегулированию между Россией и Украиной: «Много людей гибнет, и это должно прекратиться. Мы выслушиваем от Путина кучу фигни, если говорить по правде. Он все время очень вежлив, но в итоге толку от этого никакого». Трамп отметил, что готов вести с Путиным диалог, но подчеркнул, что «недоволен» президентом РФ. Трамп также отметил, что «очень серьезно» рассматривает предложенный сенатором Линдси Грэмом новый пакет санкций против России. Он отказался уточнить детали в ответ на соответствующий вопрос: «Ну, я бы не стал вам говорить. Разве мы не хотим устроить маленький сюрприз?»