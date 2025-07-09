ХАМАС получил письмо Трампа

Американский бизнесмен палестинского происхождения Бишара Бахбах, являющийся ключевым посредником между руководством ХАМАС и администрацией Дональда Трампа, передал радикальному движению послание от президента США Дональда Трампа. В письме содержатся заверения, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся после окончания 60-дневного перемирия с Израилем.

Как следует из ранее обнародованных данных, в ходе непрямых переговоров в Дохе ХАМАС и Израиль приблизились к финальному соглашению о прекращении огня. Единственным нерешенным вопросом остается присутствие израильских сил в Газе. По информации Sky News, стороны достигли консенсуса по ряду других аспектов, включая процесс доставки гуманитарной помощи и требование ХАМАС о предоставлении американских гарантий по невозобновлению военных действий после истечения срока перемирия.

6 июля при посредничестве Египта, Катара и США в Дохе возобновились переговоры между ХАМАС и Израилем. Их цель — полное прекращение огня и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По словам спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, прозвучавшим во вторник на заседании в Белом доме, США надеются на заключение соглашения о перемирии уже к концу текущей недели.