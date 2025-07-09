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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Украина пережила мощную атаку: Россия выпустила более 740 беспилотников и ракет

это максимум с начала войны
10:17 1111

В утренней сводке Воздушные силы Украины сообщают, что российские военные ночью атаковали Украину рекордным числом дронов и ракет: запущены 728 беспилотников и 13 ракет «Искандер» и «Кинжал».

Из них 718 воздушных объектов, в том числе все семь крылатых ракет «Искандер», были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, следует из сводки. Зафиксировано четыре попадания, обломки сбитых дронов и ракет упали в 14 локациях, сообщили ПВ ВСУ.

Основной целью атак стал город Луцк в Волынской области Украины, по которому ударили более 50 дронов. «Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет», — написал в своем телеграм-канале глава Волынской области Иван Рудницкий. По его данным, в результате удара начался пожар на складах одного их предприятий, а также в гаражном кооперативе. Данных о пострадавших нет.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что речь идет об одной из крупнейших атак с начала полномасштабной войны.

Удар дронами и ракетами Россия также нанесла по Хмельницкой области, пишет «РБК-Украина». Власти этого региона сообщили о «повреждении крыши и стены в одном из частных домов». Люди не пострадали.

В Запорожской области в результате удара дронами и ракетами ранена жительница Степногорской общины, разрушены жилые дома, сообщили в областной администрации.

Беспилотники также ударили по Киевской области — в Броварском районе ранения получила женщина. Сообщалось о пожарах, начавшихся после атаки.

Минобороны РФ в то же время заявило об атаке украинских дронов. За ночь, утверждается в сообщении военного ведомства, над территорией России были уничтожены 86 беспилотников самолетного типа, в том числе 23 дрона над Курской областью, 16 БПЛА над Брянской и 15 над Тульской областями. Дроны также были сбиты над Калужской и Московской областями, заявило Минобороны РФ. В аэропорту Калуги и московском Шереметьево утром 9 июля вводились ограничения на полеты, сообщала Росавиация.

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