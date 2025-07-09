Трамп спасает небо Украины

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность передачи Украине еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot в ответ на продолжающиеся российские авиаудары.

По их словам, Белый дом уже поручил Пентагону оценить технические и логистические возможности для поставки не только Patriot, но и дополнительного вооружения. Параллельно в Вашингтоне ведутся консультации с союзниками, способными передать Киеву американские системы ПВО со своих складов.

Ранее США уже предоставили Украине три батареи Patriot, Германия — еще три, а европейский консорциум — одну. Как уточняет бывший чиновник Пентагона в беседе с WSJ, каждая батарея включает в себя несколько пусковых установок, радар и командный пункт. Однако не все комплексы функционируют одновременно — из-за технических трудностей и нехватки ракет-перехватчиков.

В июне Пентагон начал ревизию своих военных запасов, временно приостановив передачу Украине 30 ракет для Patriot, как сообщал Politico. После разговора с Владимиром Зеленским Трамп обещал немедленно направить 10 ракет и содействовать в поиске дополнительных поставок.

По информации Axios, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил Трампу финансово поддержать поставки новых батарей. Хотя конкретных договоренностей достигнуто не было, переговоры продолжаются. Эксперты, включая Роба Ли из Института внешнеполитических исследований, подчеркивают, что усиление украинской ПВО сейчас критично — российские удары все чаще нацелены на объекты оборонной промышленности, и только надёжная система противовоздушной защиты позволит Украине сохранить собственное производство боеприпасов и устойчивость на фронте.