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Еще 100 миллиардов Украине

10:32 638

Европейский союз рассматривает возможность выделения еще 100 млрд евро для поддержки Украины, пишет со ссылкой на источники Bloomberg.

В случае одобрения решения новый фонд может стать частью следующего семилетнего бюджета ЕС, который должен быть представлен в конце июля. Выплаты могут начаться в 2028 году.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину три с половиной года назад ЕС выделил Киеву почти 160 млрд евро грантов и кредитов.

По словам источника агентства, в Европе задумались о таком варианте, поскольку российско-украинская война «не имеет никаких признаков окончания». Финансирование для Киева начнут выделять, если государства-члены примут это решение в рамках переговоров по бюджету.

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