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Украинцы пошли вперед в Сумской области

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Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области в результате серии постоянных контратак. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что ВСУ продвинулись на севере и северо-востоке областиТакже, пишут в ISW, российский военный блогер 8 июля заявлял, что ВСУ вошли в населенный пункт Кондратьевка с северо-запада и перерезали российские наземные линии связи вдоль дороги C-191502 Новониколаевка-Владимировка.

Кроме того, российский блогер утверждал, что военное командование РФ направило подразделения 40-й российской бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) в Кондратьевку для поддержки личного состава, который отступал из населенного пункта, и что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота хочет закрепиться к югу от населенного пункта Алексеевка, но недавние украинские наступления затрудняют эти усилия.

В Институте изучения войны напомнили, что российское продвижение на севере Сумской области замедлилось в конце мая 2025 года, а украинские войска начали контратаковать и отвоевывать территории в середине июня. В частности, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина вернула себе село Андреевку.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 июля сообщал, что ведутся интенсивные бои на Северо-Слобожанском (Курская и север Сумской области) направлении и что украинские войска восстанавливают позиции на этом направлении и удерживают позиции на Курщине и Белгородщине.

ISW пишет, что российское военное командование передислоцировало некоторые подразделения беспилотников и элитной морской пехоты с Курского и Сумского направлений на другие приоритетные направления в Донецкой области. Аналитики предполагают, что россияне могут еще больше снизить приоритет наступления на севере Сумской области, если украинские войска будут продолжать усложнять продвижение России. В то же время есть вероятность, пишут они, что Россия также может в ближайшее время усилить свои передовые подразделения на севере Сумской области, чтобы продолжить продвижение к Сумам.

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