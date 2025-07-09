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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Стало известно место и время сдачи оружия курдскими боевиками

видео; обновлено 15:55
15:55 2121

Боевики террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) начнут процесс разоружения 11 июля в иракском городе Сулеймания. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь прокурдской партии DEM Айшегюль Доган.

«Мы считаем это историческим моментом, историческим событием. Процесс идет своим чередом с вовлечением в него всех сторон. Мы в составе делегации от партии DEM будем присутствовать на церемонии разоружения РПК в Сулеймании 11 июля и станем свидетелями этого конкретного шага», - приводит слова Доган новостной портал Т24.

* * * 11:29

Лидер террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, обратился к своим сторонникам с очередным призывом сложить оружие.

Выступая по видеосвязи, Оджалан заявил: «Я верю не в силу оружия, а в силу политики и социального мира. Призываю вас следовать этому принципу».

По информации турецких СМИ, Оджалан призвал членов PKK немедленно начать процесс разоружения.

Также отмечается, что руководство прокурдской партии DEM ведет регулярные переговоры с Оджаланом. Ранее делегации партии также принимал президент Турции.

Абдулла Оджалан находится в заключении с 1999 года. Он был задержан в Кении и в тот же год приговорен в Турции к смертной казни, которая позже была заменена на пожизненное лишение свободы.

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