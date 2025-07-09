Стало известно место и время сдачи оружия курдскими боевиками

Боевики террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) начнут процесс разоружения 11 июля в иракском городе Сулеймания. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь прокурдской партии DEM Айшегюль Доган. «Мы считаем это историческим моментом, историческим событием. Процесс идет своим чередом с вовлечением в него всех сторон. Мы в составе делегации от партии DEM будем присутствовать на церемонии разоружения РПК в Сулеймании 11 июля и станем свидетелями этого конкретного шага», - приводит слова Доган новостной портал Т24.

* * * 11:29 Лидер террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, обратился к своим сторонникам с очередным призывом сложить оружие. Выступая по видеосвязи, Оджалан заявил: «Я верю не в силу оружия, а в силу политики и социального мира. Призываю вас следовать этому принципу».