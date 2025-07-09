ФСБ заявила о предотвращении теракта. Подозреваемого убили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что в Саратовской области предотвращен подрыв железнодорожного моста, сообщают российские СМИ.

Готовивший подрыв, говорится в распространенном ФСБ заявлении, «оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен».

Подрыв, по версии ФСБ, готовил гражданин России, который «поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях».

Мост, как говорится в заявлении ФСБ, подозреваемый собирался взорвать самодельным взрывным устройством, которое хранил в тайнике. При попытке изъять бомбу подозреваемый оказал сопротивление и был убит. «На месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой 11 килограммов, пистолет Макарова и боеприпасы к нему, а также предметы, имеющие значение для следствия», — сообщили в ФСБ.