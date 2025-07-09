Американские санкции против России все ближе

Об этом заявил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщают Politico и The Hill.

Сенат США в ближайшее время рассмотрит новый «жесткий» законопроект о санкциях против России, а также против главных покупателей российских энергоносителей — Китая и Индии.

«Санкции будут направлены не только против России, но и против тех, кто продолжает финансировать ее военную машину, покупая нефть и газ», — написал Грэм в соцсети X.

Он подчеркнул, что теперь президент Дональд Трамп поддерживает принятие закона.

Законопроект, подготовленный Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, включает пункт об отказе президента от санкций на срок до 180 дней. Это расширяет полномочия главы государства и, по мнению авторов, обеспечивает нужную гибкость для администрации Трампа.

По информации Politico, текущая версия позволяет президенту временно приостанавливать санкции против стран, закупающих российскую нефть или уран.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что рассмотрение законопроекта может состояться уже на этой неделе. Он отметил «большой интерес» к документу среди сенаторов.

Ранее экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич назвал этот шаг «мощным сигналом» Владимиру Путину, подчеркивая, что давление со стороны США должно привести к прекращению огня в Украине.