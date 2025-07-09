Трамп не на стороне Украины, но не хочет ее поражения

Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок вооружений Украине не свидетельствует о смене внешнеполитического курса в пользу Киева. Это, скорее, попытка избежать репутационных потерь, считает The Economist в статье от 8 июля.

Однако издание подчеркивает: считать, что Трамп встал на сторону Украины — наивно. Он не стремится поддерживать Киев, а, скорее, хочет не допустить его поражения на фоне своего президентства. Потенциальное падение Украины, по мнению Трампа, нанесло бы Соединенным Штатам геополитический урон, сравнимый с катастрофой в Афганистане после вывода войск в 2021 году, за которую он регулярно критикует Джо Байдена.

The Economist также напоминает, что новые поставки были инициированы еще администрацией Байдена. При этом нынешняя команда Трампа пока не взяла на себя никаких конкретных обязательств. Более того, в подписанном недавно «большом налогово-бюджетном законопроекте» не предусмотрено финансирование для Украины.

Издание пишет, что десятки миллиардов долларов помощи, одобренные Конгрессом в 2023 году, остаются неиспользованными, а в бюджетных планах Пентагона на 2026 год средства для Украины могут быть сокращены еще сильнее.

Также The Economist предполагает, что Трамп по-прежнему надеется заключить сделку с Владимиром Путиным, несмотря на то, что начинает осознавать: российский президент просто «играет с ним».