Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби

Об этом сообщает АзерТАдж.

В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Последняя встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла в Тиране 16 мая. Тогда Алиев и Пашинян провели разговор на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества.

Согласно армянским СМИ, Пашинян сегодня отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня же состоится встреча премьера Армении с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне выразил надежду на скорое заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.