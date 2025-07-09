USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби

новость дополнена
12:09 2840

В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает АзерТАдж.

Последняя встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла в Тиране 16 мая. Тогда Алиев и Пашинян провели разговор на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества.

Согласно армянским СМИ, Пашинян сегодня отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня же состоится встреча премьера Армении с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне выразил надежду на скорое заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 182
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1431
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 619
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2841
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12811
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4184
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1911
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5675
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1316
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2688
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340

ЭТО ВАЖНО

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 182
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1431
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 619
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2841
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12811
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4184
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1911
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5675
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1316
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2688
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться