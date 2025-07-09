USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Авария под Агдамом: десятки пассажиров в больнице

фото
12:10 2163

На 22-м километре автодороги Агдам–Физули произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — перевернулся пассажирский микроавтобус Ford с 24 жителями поселка Бахарлы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, все пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.

Сообщается, что пострадавшие в аварии работали на сельскохозяйственном участке и ДТП произошло по дороге на поле.

По данным TƏBİB, сигнал о ДТП поступил около 08:00 в Республиканский центр скорой и неотложной помощи. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.

21 человек был госпитализирован в центральную больницу Агдама, еще трое — в Бардинскую районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, лечение продолжается.

По факту ДТП начато расследование.

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 182
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1435
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 619
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2842
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12812
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4184
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1911
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5676
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1318
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2690
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340

ЭТО ВАЖНО

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 182
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1435
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 619
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2842
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12812
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4184
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1911
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5676
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1318
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2690
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться