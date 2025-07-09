Авария под Агдамом: десятки пассажиров в больнице

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, все пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

На 22-м километре автодороги Агдам–Физули произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — перевернулся пассажирский микроавтобус Ford с 24 жителями поселка Бахарлы.

Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.

Сообщается, что пострадавшие в аварии работали на сельскохозяйственном участке и ДТП произошло по дороге на поле.

По данным TƏBİB, сигнал о ДТП поступил около 08:00 в Республиканский центр скорой и неотложной помощи. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.

21 человек был госпитализирован в центральную больницу Агдама, еще трое — в Бардинскую районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, лечение продолжается.

По факту ДТП начато расследование.