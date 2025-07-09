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Рейтинг Банка ABB достиг исторического максимума

12:21 627

Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги Банка ABB и повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте с уровня Ba2 до Ba1 со стабильным прогнозом. Это самый высокий рейтинг, который Moody’s когда-либо присваивало ABB.

Рейтинг базовой оценки кредитоспособности (BCA) Банка был повышен с Ba3 до Ba2, долгосрочный рейтинг рисков контрагента в местной и иностранной валюте (CRRs) - с Ba1 до Baa3, а рейтинг оценки риска контрагента (CR Assessment) - с Ba1 до Baa3.

Повышение рейтингов Банка ABB обусловлено стабильным ростом прибыльности Банка, высоким качеством его активов, прочной капитальной позицией, высокой ликвидностью и другими ключевыми факторами. По мнению агентства, шаги, предпринятые для диверсификации экономики Азербайджана, будут способствовать поддержанию качества активов и прибыльности Банка ABB.

Стабильный прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам Банка отражает ожидания Moody’s, что в ближайшие 12-18 месяцев Банк ABB сохранит свою финансовую устойчивость. Агентство отмечает, что прибыльность Банка росла в последние годы и, по прогнозам, останется на высоком уровне в ближайшие 12-18 месяцев. Также подчеркивается, что капитал Банка продолжает оставаться его основным кредитным ресурсом.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, через Мобильный информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.

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